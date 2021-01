Donald e Melania Trump lasciano la Casa Bianca

Donald Trump e Melania Trump, Presidente e first lady degli stati Uniti d’America, hanno lasciato la Casa Bianca nel giorno del giuramento del neo Presidente eletto Joe Biden e della Vicepresidente Kamala Harris.

I Trump, dopo una cerimonia di addio alla base militare di Andrews, voleranno con l’Air Force One nella loro residenza di Mar-a-Lago in Florida senza prendere parte alla cerimonia di giuramento del nuovo Presidente Usa che ha darà subito un segno di rottura con la linea Trump con l’ordine esecutivo per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi e nell’Oms.

“Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme” ha detto Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington. Fra la piccola folla c’erano tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr.

L’atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. “È stato un grande onore essere la vostra First Lady”, ha detto dal canto suo Melania Trump.