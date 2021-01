Fermato con la droga a Vergiate, denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno fermato l’uomo – cittadino italiano, classe 1970 – a Vergiate, sul Sempione. Al momento del controllo sono saltati fuori 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, la stagnola usata per confezionare le dosi.

Abbastanza per contestare la detenzione ai fini di spaccio, per cui dovrà rispondere in tribunale a Busto Arsizio.

