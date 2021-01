Fu Lucia a suggerire a Memo Remigi “Innamorati a Milano”

«Cara, carissima Lucia! Talmente intelligente, brillante, spiritosa e intellettualmente ardimentosa, Lucia, da farti dimenticare quanto fosse bella. Memo carissimo, ti sono, tutti ti siamo vicini. Un forte abbraccio».

Mauro della Porta Raffo conosceva bene Lucia Russo, moglie di Memo Remigi, autore che ha firmato canzoni entrate nella storia della musica italiana, tra cui la celebre “Innamorati a Milano” interpretata da Ornella Vanoni. «Giocavamo da bambini al civico 25 in viale Milano – racconta il Gran Pignolo – Aveva tre anni più di me ma allora non contava. È lei che incontrando in Galleria Memo che arrivava da Erba gli ha suggerito “Innamorati a Milano”. La loro è stata una grande storia non solo d’amore».

Lucia Russo aveva 81 anni è morta martedì 12 gennaio all’età di 81 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Lucia e Memo erano sposati dal 1966.

