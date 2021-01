Germignaga, atti vandalici in centro, fioriere devastate

Fioriere ribaltate, piante rovinate e terra dappertutto: succede a Germignaga dove qualcuno si diverte a colpire lo sforzo di alcuni commercianti nel voler rendere più belle alcune vie del centro storico.

Questa mattina, 20 gennaio i residenti si sono svegliati col disastro in via dei Mille.

Ma non è l’unico punto della cittadina ad essere stato colpito perché solo 24 ore fa il medesimo copione lo si è registrato in via Matteotti, altra strada dove i commercianti hanno deciso di esporre gli arredi.

«L’impressione è che qualcuno abbia preso di mira questi fiori. Non è possibile sapere se la regia dei vandalismi sia la stessa, ma un sospetto c’è», spiega il sindaco Marco Fazio, convinto della bontà dell’operazione gestita in autonomia dai privati, tanto da aver già incontrato alcuni commercianti del centro per trovare una quadra affinché anche il Comune possa avere un ruolo attivo per il sostegno dell’iniziativa.

«Comunque», conclude Fazio, «le forze dell’ordine sono già state avvisate e sono intervenute in entrambe le circostanze».