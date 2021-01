Guida pratica alla filantropia, perché la bontà non basta

La “relazione è generosa” se chi è coinvolto soddisfa il proprio desiderio. Il fine per cui si partecipa è diverso ma unico è l’obiettivo ed è il raggiungimento dell’appagamento.

La parola mecenatismo fa parte della storia dell’uomo. Si ritrova già nei testi classici e ha permesso a noi italiani di ricevere in eredità un patrimonio artistico e culturale unico. Il Rinascimento può considerarsi il periodo di massimo splendore perché i suoi fasti sono ancora oggi a nostra disposizione.

Ma non è solo la cultura il terreno dove crescono e si alimentano collaborazioni proficue.

Spesso si distingue tra mecenatismo, proprio del mondo dell’arte e della musica, e filantropia propria del campo sociale.

Qualunque sia il settore, qualunque l’obiettivo la chiave per entrare in questo mondo è sempre la generosità. Ma questo sentimento così nobile non è sufficiente. Occorrono anche tecnica e relazione, tempo e professionalità

“La relazione generosa” è un libro che introduce al mondo della filantropia e del mecenatismo. Scritto da Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin, il libro è un manuale dove storia, psicologia e tecnicismi si alternano e mescolano per dare la dimensione della complessità ma, al contempo, delle regole di un mondo dove l’elemento centrale rimane l’umanità con le sue sfaccettature ematiche e generose.

Schede operative guidano il lettore passo passo lungo le diverse fasi dalla nascita del progetto, alla scelta del benefattore all’avvicinamento sino alla nascita della relazione e al suo mantenimento nel tempo.

187 pagine che mettono i luce i passaggi spinosi, gli errori comuni ma anche le soluzioni e i suggerimenti per cambiare in corsa le regole così da ottimizzare i risultarti.

I caratteri di beneficiato e benefattore consentono di scoprire i risultati potenziali a seconda della compatibilità a meno delle due personalità.

Consigli, suggerimenti e tecniche sono comunque alla base del disegno delle due autrici che vorrebbero costruire una società generosa mettendo a sistema un modo di relazionarsi vecchio come l’uomo e da sempre capace di costruire valore per l’intera società attuale e futura.”

La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati

Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin

FrancoAngeli, 2020

pp. 185, 23 Euro