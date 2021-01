Juri Franzosi nuovo direttore generale di Lombardini22

Juri Franzosi, 44 anni, già direttore generale di Ance Varese, è il nuovo direttore generale del Gruppo Lombardini22, società leader in Italia nel settore dell’architettura e della progettazione integrata che opera a livello internazionale ed è specializza nei settori office, retail, urban, living, hospitality e data center.

«È una sfida che accolgo con grande entusiasmo – commenta Franzosi – È bello mettere la mia esperienza e le mie competenze al servizio di una comunità di professionisti in cui personalità diverse trovano lo spazio necessario alla loro espressività e alla loro crescita umana e professionale. Una comunità che, dall’architettura all’ingegneria, dal digitale alle neuroscienze applicate agli spazi, lavora saldamente ancorata alla realtà e alla quotidianità, mantenendo la capacità di uscire coraggiosamente dai confini del solito e del conosciuto».

Il gruppo Lombardini22 in poco più di 10 anni di attività è cresciuto in modo esponenziale, quintuplicando fatturato e personale, puntando sull’Italia e sui giovani, ponendo un’attenzione particolare a Milano e alle sue dinamiche, investendo sulle tecnologie e sull’innovazione e dando spazio anche all’arte e alla cultura. La comunità di professionisti si compone di circa 300 persone tra architetti, ingegneri, designer, specialisti della comunicazione, con un’età media che sfiora i 35 anni.

«Dopo 14 anni di crescita continua Lombardini22 è oggi attiva in tanti mercati ed è nota per le competenze professionali e la capacità di dialogo con i propri clienti e con tutta la filiera – dice Paolo Facchini, presidente del gruppo -. È il momento giusto per investire e rinforzare la nostra squadra, in vista degli obiettivi che ci siamo dati con orizzonte 2030».

Franzosi si affianca all’amministratore delegato Franco Guidi e al direttore finanziario Elda Bianchi. «La nostra forza sono le nostre persone – aggiunge Guidi – e l’ingresso di Juri Franzosi ci consentirà di affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti nei prossimi dieci anni, tenendo fede ai nostri valori».