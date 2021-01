Malore in auto fatale per un 60enne, deceduto al pronto soccorso a Legnano

È deceduto al pronto soccorso di Legnano il 60enne colpito da un arresto cardiaco a Olgiate Olona. L’uomo ha accusato il malore verso le 10 di questa mattina, martedì 12 gennaio, mentre si trovava sulla sua auto in via Morelli all’incrocio con via Marzabotto.

Sul posto con con i soccorritori della Croce Rossa e di Areu è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo, in codice rosso, al pronto soccorso di Legnano. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, il suo cuore si è fermato poco dopo l’arrivo in Ospedale.