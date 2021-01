I Mastini cercano una vittoria anche in Valdifiemme

I Mastini arrivano da un ottimo momento di forma che ha portato belle vittorie e larghi sorrisi. Di fronte ai gialloneri c’è ora (mercoledì 6 gennaio ore 18.30), l’insidiosa trasferta di Cavalese contro il Valdifiemme.

A livello tattico ci si aspetta una partita da affrontare con ritmo e intensità, equilibrata e interessante anche sotto l’aspetto tecnico, come sempre queste due formazioni hanno dato vita. Le sfide a Cavalese sono sempre state entusiasmanti ed equilibrate, tese, ma piacevoli da vedere.

Per i Mastini sarà un banco di prova importante e difficile, soprattutto dopo la prestazione di due giorni fa contro il Merano. Il Valdifiemme è un’altra candidata alle primissime posizioni della classifica e come tale un avversario da prendere con le pinze, ma una vittoria potrebbe rappresentare per i varesini una ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, dando continuità di prestazioni e di risultati.

Per i gialloneri si prospetta una periodo impegnativo: in dieci giorni saranno tre le trasferte da affrontare, per poi beneficiare di un doppio turno casalingo nell’arco di altri tre giorni.

La partita di Casate sarà trasmessa come di consueto in diretta su Radio Village.