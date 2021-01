È morto il giornalista Larry King

È morto, all’età di 87 anni, il celebre giornalista e conduttore americano Larry King (Lawrence Harvey Zeiger). Da alcune settimane era ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles per gli effetti del coronavirus.

L’annuncio della scomparsa è stato diffuso attraverso il profilo Twitter ufficiale.

Volto tra i più noti della televisione americana, Larry King ha condotto per oltre vent’anni il celebre talk show “Larry King Live” sulla Cnn. Famosissime le sue interviste ai personaggi celebri, dalla politica allo spettacolo, dalla cultura alla cronaca. Negli ultimi tempi conduceva il Larry King Now su Hulu e RT America e il domenicale Politicking.

Larry King, the longtime CNN host who became an icon through his interviews with countless newsmakers and his sartorial sensibilities, has died. He was 87. https://t.co/eWOnYiwla2 pic.twitter.com/J61Zr0Kk4N

— CNN (@CNN) January 23, 2021