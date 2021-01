Orino si colora per il Palio dei quattro Cantun

I capi cantun non potevano accettare che il Covid fermasse il Palio invernale di Orino, così hanno deciso di organizzare lo stesso l’edizione 2021 della manifestazione, anche se con formula rivista in modo da garantire il rispetto di tutte le norme per il contenimento della pandemia.

Il Palio si svolgerà quindi nella giornata di domenica 17 gennaio, a già il balcone del Municipio e la piazza principale sono stati addobbati a festa, come vuole la tradizione. La sfida però non sarà in strada, avverrà eccezionalmente sul web: sui social del Palio di Orino (la pagina Facebook e il profilo Instagram @paliodeiquattrocantun ) verranno pubblicati allo scoccare della mezzanotte tra sabato e domenica link e istruzioni per partecipare a uno speciale quiz online. I residenti di Orino dei quattro cantun avranno tempo 24 ore, per tutta la giornata di domenica 17 gennaio e il lunedì successivo, sino alle ore 23.59 del 18 gennaio per rispondere alle domande.

Il questionario, ispirato a quello lanciato dall’associazione storico culturale Lezedunum di Leggiuno (ufficialmente ringraziati dagli organizzatori del Palio, verterà su tematiche strettamente legate al territorio orinese.

Il vincitore sarà annunciato martedì 19 alle 21 quando la bandiera del Cantun che si sarà aggiudicato la competizione sventolerà dalla balconata del Palazzo comunale.