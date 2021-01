Lamboster Cios vince il Palio dei quattro cantun

La bandiera di Lamboster Cios non sventola sul Municipio solo per assenza di vento, ma c’è. Si affaccia dal balcone del Palazzo comunale assieme a quelle istituzionali di Regione, Italia ed Europa perché Lamboster Cios è il cantone che nel weekend ha vinto la decima edizione del Palio dei quattro cantun 2021 di Orino.

I promotori non hanno voluto rinunciare alla competizione e, ispirati dall’associazione storico culturale Lezedunum di Leggiuno, hanno proposto un’inedita versione social della tradizionale manifestazione.

Galleria fotografica tutto pronto per il Palio di Orino 2021 4 di 11

I capi cantun, con le loro squadre, si sono quindi sfidati in un questionario online fatto di 25 domande su Orino e i suoi monumenti, tra storia dialetto, folklore e curiosità.

Alla fine il risultato è di due menzioni speciali per altrettanti partecipanti che hanno dato il 100% delle risposte esatte e la vittoria a Lamboster Cios, che festeggia con la bandiera issata sul balcone del Municipio.