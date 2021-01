Il Teatro Blu di Cadegliano premiato per il progetto Next

«Il nostro anno inizia bene». È contenta Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu di Cadegliano. “Fellini”, lo spettacolo frutto della collaborazione con Kataklò di Milano, è tra i premiati per il progetto NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo” – ed. 2020 di Regione Lombardia, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e affidato nell’organizzazione ad AGIS Lombarda.

«Ora ci auguriamo di potervelo mostrare presto dal vivo – ha commentato Silvia Priori -. La pandemia e la conseguente chiusura dei teatri ci ha costretto a rinunciare ad una tournée già organizzata fra Italia, Francia, Svizzera e Germania rinunciando a numerose date. Un terribile colpo, non solo economico ma anche morale che ci lascia nel vuoto. In questo lungo lockdown, che dura da quasi un anno, abbiamo scritto lettere al Ministro Franceschini, denunciando il difficile stato in cui si trovano tutti i lavoratori dello spettacolo: migliaia di attori, registi, maestranze tutte relegate a casa. Abbiamo seguito le ordinanze, rimodulato i teatri, ci stiamo inventando mille modi per continuare ad esistere, sperimentato incontri on line, guardando un monitor da un angolo della casa sperando di riuscire comunque a trasmettere un’ombra di sensazione ma resto convinta che il teatro non può e non deve trovare altre vie se non l’espressione dal vivo col pubblico presente».

«E quindi che fare? – si domanda Silvia Priori – Attendiamo che si possa ripartire ma per farlo sono necessarie strategie temporali che ci permettano di riprendere la nostra attività. Capisco che sia difficile stabilire una data certa di ripartenza con una terza ondata pandemica in arrivo, ma d’altra parte dobbiamo porlo sapere con un certo anticipo. Le programmazioni dei teatri hanno bisogno di tempo, i calendari degli spettacoli si organizzano nell’ arco di mesi. Chiediamo quindi che il Ministero in base alla situazione di up and down della curva epidemiologica di questo ultimo anno possa comunicarci una possibile apertura dei teatri. Sarà a giugno? Probabile! E allora nell’attesa ci prepariamo per l’estate che speriamo possa regalarci momenti di incontro col nostro pubblico, un pubblico desideroso di uscire, di incontrarsi e di lasciarsi pervadere dalle emozioni che solo il buon teatro sa regalare. Per ora mi lascio cullare dai ricordi, dal fare vorticoso del “prima”, da quella furia di voler dire, incontrare, creare, inventare sempre cose nuove e sempre più sorprendenti. Mi lascio cullare ora nel mio silenzio nella speranza che lo spazio torni a svelarci nuovi orizzonti».

Intanto la bella notizia che apre all’ultima creazione di Teatro Blu “Fellini” nuove prospettive, è un incoraggiamento a non arrendersi ma a reinventare nuove visioni. Teatro Blu sta lavorando alla prossima edizione di Terra e Laghi che inizierà, come consueto a giugno a Varese per continuare fino a ottobre. «Ci vogliono visioni, voli ad alta quota, audacia e uno slancio positivo verso il futuro – continua Silvia Priori – La storia dell’uomo è stata caratterizzata da decine di epidemie e pandemie e l’umanità ne è sempre uscita vincitrice. Attendiamo dunque di sapere quali saranno gli spettacoli scelti per questa XV edizione, quali saranno i luoghi in cui Terra e Laghi circuiterà nella prossima estate e dove potremo vedere “Fellini” che ha magicamente debuttato a Varese nel 2020, frutto della collaborazione fra Teatro Blu e la giovane compagnia Kataklò di Milano con testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès e le coreografie di Giulia Staccioli in collaborazione con Vito Cassano. Un esordio felice che ha emozionato intere platee attraverso un’atmosfera comica, poetica e onirica in cui il teatro si mescola con la danza acrobatica, il canto, la musica del vivo e la immagini multimediali».

Tutto il programma di Terra e Laghi Festival 2021 e il calendario della torunée sarà presto visibile sui siti dedicati: www.teatroblu.it e www.terrraelaghifestival.com