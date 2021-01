Una sala tutta nuova per le scuole di Castano Primo

Una sala polifunzionale tutta nuova, per le scuole di Castano: il Comune ha sfruttato i fondi statali per un intervento di rinnovo profondo, un investimento per il futuro.

L’intervento prevede il rinnovo dell’illuminazione e degli impianti audio e si è concretizzato anche in un restyling complessivo della sala, piuttosto piacevole.

«Un lavoro importante, che siamo felici di aver fatto, perché riteniamo che la scuola debba essere il centro dell’attività di un Comune, anche e soprattutto in un periodo come questo» dice il sindaco Giuseppe Pignatiello. «Sperando di poter riprendere presto con gli incontri, le assemblee, la partecipazione dei ragazzi».

Il finanziamento statale per le scuole di via Giolitti ha un valore di 100.000 di euro, di cui circa 50.000 sulla nuova sala.