Vaccini, via libera dell’Ema a quello di Moderna

L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna.

L’Ema ha raccomandato alla Commissione Europea di autorizzare la distribuzione e l’utilizzo del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla azienda statunitense di biotecnologie Moderna, e già impiegato negli Stati Uniti da qualche settimana (in questo link la nota ufficiale). Si aggiunge così un secondo vaccino oltre a quello di Pfizer-BioNTech già in fase di somministrazione in Europa.

Nelle prossime ore la Commissione dovrebbe quindi autorizzarne l’impiego nelle persone con più di 18 anni.

Come il vaccino di Pfizer-BioNTech anche quello di Moderna è basato sull’RNA messaggero (mRNA, la molecola coinvolta nella codifica del materiale genetico per produrre le proteine) . Il vaccino impiega una forma sintetica di mRNA realizzata in laboratorio, con le istruzioni per produrre la proteina del coronavirus, la proteina “spike”. In questo modo il sistema immunitario impara a riconoscerle e a contrastarle, ma senza i rischi che si correrebbero nel caso di un’infezione.