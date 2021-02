8 febbraio 2021: sciopero di quattro ore per il trasporto pubblico locale

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa-Cisal hanno indetto per lunedì 8 febbraio 2021 uno sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico.

Nel caso di Autolinee Varesine e di Castano Turismo (le due società facenti parte del Consorzio Trasporti Pubblici Insubria/Ctpi), lo sciopero segue un’unica modalità sia per le linee urbane di Varese, sia per le linee extraurbane: sull’intera rete, non si assicura dunque il regolare svolgimento del servizio nella fascia oraria 17.00-21.00 del giorno 8 febbraio 2021.