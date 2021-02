Addio a Pietro Eusebio, storico dirigente di Confcommercio Luino

“Mi piace ricordarlo così, un tenace combattente, sempre pronto alla causa di Confcommercio, mente eccelsa e memoria storica. Un affettuoso abbraccio a Marisa, sua adorata compagna, ed ai figli”. La scomparsa di Pietro Eusebio, spirato il 2 febbraio, è una grande perdita per il sistema associativo Confcommercio e così lo ricorda Franco Vitella, Presidente di Confcommercio Ascom Luino.

Eusebio era nato a Luino il 31 luglio 1937, è stato uno storico dirigente dell’associazione, sin da giovane fortemente impegnato nel mondo associativo: ha fatto parte degli organi direttivi di Confcommercio, sia in sede locale, che provinciale in UNIASCOM oltre che nell’Unione Regionale. In Ascom Luino per oltre trent’anni ha ricoperto l’incarico di vice presidente e di componente del Consiglio Direttivo, del quale è entrato a far parte già dagli anni Settanta.

Entrò in Consiglio Ascom come coadiuvante della madre Giuseppina Lanella, titolare di una oreficeria a Luino: fu Pietro, ottico diplomato, a introdurre il reparto di ottica e occhiali. Il suo impegno per l’associazione non è mai venuto meno, mantenendo sempre vivo l’interesse per le esigenze della categoria.