Alfieri: “Il Pd farà la sua parte con responsabilità per il bene del Paese”

«In queste settimane difficili il Partito Democratico ha fatto di tutto per risolvere una crisi senza senso, aperta durante la pandemia. E le condizioni per farlo c’erano tutte. Ora, nel solco indicato dal Presidente Mattarella, siamo ancora una volta pronti a fare la nostra parte con responsabilità e generosità, avendo come esclusiva stella polare il bene del Paese». A dirlo è il Senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri dopo la convocazione al Quirinale dell’ex Presidente della BCE Mario Draghi.