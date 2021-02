Assembramenti all’ospedale di Luino, la risposta di Asst Sette Laghi

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’Asst Sette Laghi, tramite il proprio ufficio stampa, alla lettera di una lettrice che aveva segnalato troppa calca all’ospedale di Luino.

In relazione alla lettera apparsa oggi su Varese News sulla situazione al Punto Prelievi di Luino, ASST Sette Laghi ringrazia per la segnalazione che ci consente di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti all’utenza ma tiene a precisare quanto segue.

La prenotazione tramite app è stata introdotta proprio per evitare assembramenti. Il sistema, che attribuisce un numero massimo di utenti per ogni fascia oraria, funziona al meglio se tutti lo utilizzano e non si presentano in anticipo rispetto all’orario indicato. Per quanto ci risulta a Luino la nuova procedura ha riscosso il generale apprezzamento dell’utenza e dalla sua introduzione non abbiamo ricevuto lamentele.

La temperatura corporea viene presa tramite termoscanner all’ingresso dell’ospedale. L’apparecchio si allerta automaticamente quando viene superata la soglia consentita.

Il rispetto delle norme di distanziamento e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale sono necessariamente affidati al senso di responsabilità degli utenti. I cartelli che ricordano le norme di l’accesso sono peraltro affissi in modo ben visibile in tutta la struttura.

Analogo ragionamento va fatto per il divieto di fumo che persiste in tutto il sedime ospedaliero anche al di fuori degli edifici. Sarà comunque nostra cura posizionare all’esterno del Punto Prelievi dei cartelli che ricordano la proibizione.