“Troppe persone accalcate all’ospedale di Luino“

Gentile redazione, sono sconcertata!!

Oggi 24 febbraio 2021 mi reco al punto prelievo ospedale di Luino.

Nessun controllo temperatura, nessun dispositivo igienizzante, nessun controllo sull’accesso esclusivo a chi deve effettuare un prelievo. Nonostante l’appuntamento obbligatorio ci si ritrova in 20 persone in un locale non idoneo ad ospitare così tante persone.

Gente che fuma all’ingresso esterno punto prelievi. Gente all’interno della sala d’attesa con mascherine abbassate.

Basterebbe un display esterno e l’accesso scaglionato per orario appuntamento e invece per capire quando sarà il tuo turno devi obbligatoriamente entrare in questo angusto locale.

Insomma entri in buona salute e non sai come ne uscirai.

Perché non si riesce a gestire tutto ciò? Qualcuno dia delle risposte e soprattutto cambi il sistema di accesso con percorso dedicato e con tutte le precauzioni e igienizzazioni necessarie.

Rosanna Mineo