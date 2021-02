Blocco dei licenziamenti, cartelle esattoriali e Alitalia le urgenze del nuovo governo

Tra tutte le partite che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi, sono quelle relative all’economia e al lavoro a preoccupare il nuovo esecutivo guidato dal premier Mario Draghi.

Il blocco dei licenziamenti è la spina più dolorosa, il capitolo che più preoccupa le parti sociali. Un vero spauracchio che vede avvicinarsi la scadenza del 31 marzo, ormai dietro l’angolo. I sindacati insistono per un’ulteriore proroga almeno per tutta la durata della pandemia, il che vorrebbe dire stop alle ristrutturazioni aziendali. Nel caso di un ulteriore periodo di blocco c’è la grande probabilità di un nuovo ricorso alla cassa integrazione per Covid.

Per quanto riguarda le cartelle invece tra due settimane, cioè il 28 febbraio, scadrà lo stop all’invio di 50 milioni di atti. Si tratta di circa 34milioni di cartelle esattoriali e oltre 16 milioni di avvisi dell’Agenzia delle entrate che saranno indirizzate a cittadini, imprenditori e professionisti, ancora alle prese con difficoltà finanziarie. Il governo uscente aveva fatto una proroga per tutto il mese di febbraio, quello nuovo dovrà decidere al più presto se prorogare ancora.

C’è anche tutta la partita dei ristori con l’ultima integrazione di 32 miliardi di deficit aggiuntivi voluta dal Conte bis per far fronte al decreto finale per gli indennizzi con una serie di interventi che oggi potrebbe essere rivista dal governo Draghi.

Alcune, seppur vecchie, nel senso che si trascinano ormai da tempo, andranno affrontate subito, come la crisi di Alitalia. Il sindacato di categoria ha espresso grande preoccupazione sul futuro della compagnia aerea attualmente in gravi difficoltà economiche, mancherebbero infatti i soldi necessari per pagare gli stipendi di febbraio.