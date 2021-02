Il Centro di Formazione Professionale Acof di Busto Arsizio si presenta con un open day virtuale

A partire dal 1^ marzo, presso il CFP Acof di piazza Gallarini, 6, sarà possibile effettuare l’iscrizione diretta ai corsi di “Operatore grafico – Ipermediale” e “Operatore del benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico” nei quali vi sono ancora alcuni posti disponibili.

Per dare massima informazione rispetto a questa opportunità, il prossimo 20 febbraio, alle 10.00 del mattino, si terrà un Open Day virtuale, durante il quale illustreremo tutti gli aspetti legati alla didattica, alla organizzazione, agli sbocchi professionali e alle prospettive che ciascuno dei due corsi delinea: i partecipanti potranno così porre tutte le domande che vorranno ai docenti di area professionale e alle tutor e avere anche un supporto orientativo qualora ne avessero necessità.

I corsi, gratuiti dal I al IV anno, partiranno a settembre per l’anno formativo 2021 – 2022, sono rivolti a ragazze e ragazzi in età di Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione in possesso del diploma di licenza media inferiore e sono validi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e di quello formativo.

Gli Attestati di Qualifica rilasciati al termine del terzo anno e i Diplomi di specializzazione del IV anno sono validi su tutto il territorio nazionale e corrispondono al III e al IV livello della certificazione europea; consentono inoltre di proseguire gli studi anche nel sistema dell’istruzione superiore e, soprattutto, garantiscono il raggiungimento di competenze professionali adeguate alle richieste del mondo del lavoro.

L’esperienza di questi anni ci ha confermato il buon esito formativo dei percorsi triennali di IeFP, la cui frequenza consente di affrontare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione con un orizzonte temporale meno impegnativo di un percorso quinquennale senza, peraltro, precludere l’accesso al IV e al V anno dell’istruzione superiore e della stessa IeFP per conseguire, comunque, il diploma di maturità.

Caratteristiche peculiari della formazione professionale sono la didattica attiva dell’”imparare facendo” per la strutturazione stessa dei percorsi che privilegiano la componente tecnico professionale del programma, i tirocini o stage curricolari che, a partire dalla seconda annualità consento alle allieve e agli allievi di vivere vere e proprie esperienze lavorative in aziende afferenti i diversi settori e una “fisiologica” attenzione ai bisogni educativi e alle fragilità propri del periodo adolescenziale.

La cura educativa ha per Acof una tale importanza da avere scelto di avere in organico una figura preposta e preparata, una psicologa abilitata che condivide il nostro cammino da circa quindici anni e che si occupa delle questioni più delicate che si presentano.

Ispirandosi alla concezione olistica dell’individuo, perseguiamo tenacemente il raggiungimento di quel successo formativo fatto di competenze professionali, di preparazione tecnica, di fiducia e consapevolezza di sé, elementi indispensabili per costruire un futuro lavorativo e di cittadinanza attiva.