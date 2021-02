Cosa si può fare e cosa no durante il passaggio da Ubi a Bper

Mancano ormai pochi giorni al passaggio delle ormai ex filiali Ubi a Bper Banca. Venerdì 19 febbraio inizieranno le operazioni di rebranding con la sostituzione di insegne, Atm e aree self. A partire da lunedì 22 febbraio ci sarà invece il passaggio ufficiale che comporterà, per ovvi motivi organizzativi, alcune restrizioni dei servizi che Bper ha già comunicato ai nuovi clienti.

Per quanto riguarda il servizio di internet banking, non sarà disponibile a partire dalle ore 22 di venerdì 19 febbraio. Da lunedì 22 febbraio sarà possibile fare il passaggio dell’utenza di Internet banking UBI Banca in BPER Banca. Per farlo occorre seguire le indicazioni disponibili sul sito bper.it/verso-bper-banca.

Il servizio di corporate banking non sarà disponibile dalle ore 22 di venerdì 19 febbraio, mentre a partire dal 22 febbraio si potrà accedere al servizio Digital Banking Imprese dal sito bper.it utilizzando le stesse credenziali.

Gli ATM (bancomat) saranno fuori servizio da giovedì 18 febbraio fino alla mattina di lunedì 22 febbraio. Da giovedì 18 febbraio a lunedì 22 febbraio, si potrà prelevare gratuitamente presso gli ATM di altre banche.

Casse Automatiche Assistite – CSA: dal pomeriggio di giovedì 18 febbraio saranno fuori servizio per il tempo necessario per l’allineamento tecnico.

Filiali: il 19 febbraio le filiali chiuderanno anticipatamente alle ore 11 e 30 per riaprire lunedì 22 febbraio con il consueto orario.

Per maggiori dettagli consultare il sito bper.it/verso-bper-banca