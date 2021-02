Da domani giù l’insegna di Ubi Banca e su quella di Bper

Il D-day è arrivato: da lunedì 22 febbraio diventerà operativa l’acquisizione di 587 filiali ex Ubi da parte di Bper. Pertanto, a partire da venerdì 19 febbraio, si inizieranno a rimuovere le insegne di Ubi Banca per installare al loro posto quelle di Bper. Si provvederà inoltre alla rimozione dei vecchi marchi presenti all’interno delle filiali e ad allestire gli Atm (bancomat) e le aree self. È quella che tecnicamente si definisce “attività di rebranding” che la Popolare dell’Emilia Romagna dovrà fare in tutte le 587 filiali un tempo di Ubi Banca e acquisite dopo l’Opas di Intesa Sanpaolo. (nella foto la ex sede centrale di Ubi Banca in via Vittorio Veneto a Varese)

AL LAVORO DUECENTO PERSONE

In questa operazione i banchieri di Modena hanno schierato sul campo 70 squadre, per un totale di circa 200 uomini. La rimozione delle insegne, nelle 150 filiali identificate da Bper come prioritarie, proseguirà per tutto il weekend del 20 e 21 febbraio, sulle quali verrà completato il rebranding entro la serata di domenica 21. Per consentire l’inizio delle attività, queste filiali saranno chiuse al pubblico, a partire dalle 11,30, per la giornata di venerdì 19 febbraio.

La maggior parte delle filiali Ubi cedute a Bper si trovano in Lombardia e Piemonte, di queste 67 sono in provincia di Varese, dove il rebranding inizierà dalla sede centrale di via Vittorio Veneto. Per le altre filiali si comincerà con il cambio dell’insegna a partire da lunedì 22 febbraio, con l’obiettivo di completare l’intera operazione nell’arco di due settimane lavorative. Per le filiali che presentano vincoli di Soprintendenza, paesaggistici o altre tutele, il rebranding sarà completato solo al termine delle procedure tecnico- amministrative derivanti dall’iter autorizzativo. In tutte le filiali verrà applicata una vetrofania con la scritta “Benvenuti in Bper Banca”.