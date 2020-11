Ubi Banca scompare dalla provincia di Varese, cedute a Bper 67 filiali su 75

Si è concluso l’incontro tra Banca Intesa e le parti sociali per la cessione degli sportelli di Ubi Banca: in provincia di Varese saranno ben 68 le filiali Ubi che verranno cedute a Bper su un totale di 75. «Di fatto con questa cessione scompare Ubi da Varese – commenta a caldo il segretario provinciale della Fabi Alessandro Frontini – In questa transizione chiediamo a Bper che sia per la parte normativa che per quella salariale ci sia la massima attenzione ai lavoratori».

Cambia dunque la geografia del credito nella nostra provincia e al tempo stesso si chiude un capitolo importante della finanza del Varesotto. Nel dna di Ubi Banca era infatti racchiusa buona parte della storia del credito del territorio, ovvero il Credito Varesino e il gruppo Banca Popolare Commercio e Industria comprendente la Banca Popolare di Luino e di Varese.

Tra le filiali che verranno cedute ci sono anche quelle di Varese, Gallarate, Tradate, Saronno, Busto Arsizio e Luino. Seguirà l’elenco completo.

Varese, filiale di via Vittorio Veneto

Varese, filiale di Piazza Battistero

Varese filiale di via Caracciolo

Busto Arsizio, filiale di via San Giovanni

Saronno, filiale di via Pietro Micca

Gallarate, filiale di via Manzoni

Tradate, filiale di via XXV Aprile

Luino, filiale di via Piero Chiara

Caronno Pertusella, filiale di via Roma

Castronno, filiale di via Roma

Castiglione Olona, filiale di via Cesare Battisti

Gavirate, filiale di Piazza delle Libertà

Malnate, filiale di Piaaza Repubblica

Marnate, filiale di via Diaz

Origgio, filiale di via Repubblica

Uboldo, filiale di via R. Sanzio