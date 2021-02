Dalla protesta contro le norme anti Covid a partito, Vox Italia a Varese

“Vox Italia” sbarca a Varese. Il partito che chiama “museruole” le mascherine simbolo della lotta al virus e “nuovo ordine dispotico/terapeutico” il complesso di norme che hanno permesso di superare le fasi più acute dell’emergenza da Covid19 si prepara a concorrere alla sfida elettorale per il prossimo consiglio comunale del Capoluogo e non solo.

A portare in provincia il partito di Diego Fusaro è Francesco Tomasella, ex militante di Forza Nuova, già organizzatore della manifestazione che lo scorso ottobre portò in piazza montegrappa un migliaio di persone a ridosso del picco di contagi della seconda ondata pandemica, e più di recente animatore dell’iniziativa #Ioapro, che ha coinvolto poco più di una decina di bar e ristoranti in provincia in una protesta contro le norme del Dpcm.

«Fin dalla manifestazione in piazza Monte Grappa a Varese – spiega Tomasella in un comunicato stampa -, come Portavoce del Comitato Varese Libera ho considerato tutti i politicanti di centrodestra e di centrosinistra alla stessa stregua, complici di un disegno politico che attraverso l’uso del terrorismo da Covid 19, sta condannando migliaia di cittadini italiani alla disoccupazione e alla miseria, oltre che privarli delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione».

Per questo, continua Tomasella, «riteniamo oggi che sia giunto il momento di fare un passo ulteriore per sostenere la stessa battaglia su tutto il territorio nazionale. Per questo annuncio che i principali animatori del Comitato Varese Libera si uniranno da oggi al Movimento Politico Vox Italia, fondandone il circolo varesino che presiederò. Colgo l’occasione per annunciare che in previsione delle prossime elezioni amministrative presenteremo nostri candidati Sindaci e Consiglieri in tutta la provincia; in particolare per la città di Varese sveleremo nelle prossime settimane una nostra lista che resterà indipendente rispetto ai candidati Sindaco di centrodestra e centrosinistra».

Francesco Tomasella e Diego Fusaro