Dopo l’arresto per evasione sfoga la rabbia in pronto soccorso a Legnano

Dopo l’arresto per evasione sfoga la rabbia danneggiando il pronto soccorso di Legnano e minacciando gli agenti della Polizia di Stato di Legnano. L’uomo, un 35enne sanvittorese, già arrestato tre giorni fa per avere evaso i domiciliari, ha dato in escandescenza nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio creando panico tra il personale sanitario, tanto che gli operatori presenti al triage hanno dovuto chiedere aiuto al commissariato di via Gilardelli.

Immediato l’intervento della volante che dopo alcuni istanti è riuscita a placare l’animo del balordo. Il 35enne è stato fermato e questa mattina (8 febbraio) al Tribunale di Busto Arsizio è stato convalidato l’arresto.