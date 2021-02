Ebagua risponde a Corno: termina 1-1 tra Caronnese e Varese

Caronnese e Varese si portano a casa un punto a testa al termine di una gara non bella ma intensa e sempre sil filo. Subito in vantaggio i padroni di casa con capitan Corno, che realizza il calcio di rigore concesso per fallo di Siaulys su Banfi ma propiziato da un errore di Quitadamo. A fine primo tempo è Ebagua a rimettere in parità la sfida con una splendida rovesciata dal cuore dell’area. Nella ripresa le occasioni più limpide capitano ai biancorsossi, che vanno al tiro con Otelè, Capelli e Marcaletti, ma Marietta è sempre attento e non si fa superare. In classifica poco cambia per le due contendenti: la Caronnese rimane a ridosso della zona playoff raggiungendo il Sestri Levante ma subendo il sorpasso dell’Imperia, mentre il Varese sale a quota 21 rosicchiando ancora un po’ di terreno a Casale e Derthona, che perdono le rispettive sfide.

IL FISCHIO D’INIZIO – Dopo una bella serie positiva, Caronnese e Varese si trovano di fronte per dimenticare una sconfitta dolorosa. Al “Comunale” di Caronno Pertusella i biancorossi di mister Ezio Rossi si presentano con un 4-3-3 con Ebagua punta centrale supportato da Otelè e Balla e con un centrocampo rinforzato con Gazo, Romeo e l’ex Rinaldi, all’esordio dal primo minuto. I rossoblu dell’allenatore Roberto Gatti – varesino di adozione – scendono in campo con un 4-3-1-2 che vede i due ex Travaglini e M’Zoughi in difesa, mentre in avanti spazio a Siani e Banfi, con Corno, uomo simbolo della squadra, libero di inventare.

IL PRIMO TEMPO – La gara parte senza sussulti ma al 5′ Quitadamo sbaglia l’appoggio indietro, Banfi intercetta e viene steso da Siaulys. L’arbitro assegna il rigore che Corno realizza spiazzando il portiere del Varese. I biancorossi non riescono a reagire e si innervosiscono. Gazo prima e Balla poi chiedono un penalty ma ricevono solo l’ammonizione, Gazo per proteste, Balla per simulazione. La Caronnese va vicina al raddoppio al 31′ con una bella giocata di Siani che manda fuori di poco con un mancino a giro, ma il Varese cresce nel finale. Il pareggio arriva al 45′ con Ebagua, che mette in rete con una splendida rovesciata di pura potenza un pallone sporco in area rossoblu.

LA RIPRESA – Il Varese si tuffa nel secondo tempo con maggior vigore e al 6′ Ebagua ci riprova in rovesciata, senza però trovare il giusto impatto con il pallone. Al 10′ risponde la Caronnese con il colpo di testa di Battistello che termina sulla parte alta della rete. Passata la metà della ripresa il Varese prende fiducia e in un paio di minuti fa vicina al vantaggio: al 24′ Otelè parte palla al piede, si fa un coast-to-coast ma il suo tiro in diagonale trova la pronta opposizione di Marietta. Un minuto dopo è ancora determinante il portiere rossoblu, questa volta sul tiro in diagonale di Capelli, che raccoglie il cross di Marcaletti da sinistra. L’estremo difensore rossoblu si prende il titolo di miglior in campo tra i suoi respingendo anche il sinistro potente di Marcaletti al 32′. Passato il momento difficile incolume, la Caronnese prova a riportarsi in avanti per il finale di gara ma la punizione dai 20 metri di Becerri termina sulla barriera, chiudendo di fatto sull’1-1 la gara.