Filippa Lagerback e Daniele Bossari a Villa Panza: “Una perla di bellezza”

Ormai sono diventati dei varesotti doc. Filippa Lagerback e Daniele Bossari abitano da anni in provincia di Varese ed è facile incontrarli in Corso Matteotti, in un parco, sulla pista ciclabile del Lago.

Chi li segue sui social nota spesso foto di luoghi familiari, dal Sacro Monte di Varese al Castello di Masnago. Questa volta Filippa e Daniele, i due volti noti della tv, sono stati avvistati a Villa e Collezione Panza di Varese.

La villa sul colle di Biumo, dopo i lunghi mesi di chiusura, ha riaperto i battenti per due giorni alla settimana (dalla prossima diventeranno tre: mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18 ndr), nel rispetto dell’ultimo Dpcm che non prevede le aperture nel fine settimana.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno quindi approfittato della giornata di sole per mangiare al Ristorante Luce e fare un giro nel parco della villa. I loro sorrisi non nascondono la gioia di tornare a pranzare fuori casa e di vivere momenti di normalità dopo le restrizioni, girando nel parco di uno dei luoghi più belli della provincia di Varese e conosciuti a livello internazionale per la collezione d’arte contemporanea.

Villa e Collezione Panza, bene dei Fai-Fondo Ambiente Italiano, si trova in Piazza Litta 1 a Varese. Al suo interno è possibile vedere una collezione di oltre 150 opere di arte contemporanea. In questo periodo, inoltre, la villa è allestita secondo i criteri museografici lasciti dal Conte Giuseppe Panza. Un omaggio al grande collezionista a dieci anni dalla sua scomparsa. Per l’occasione è possibile inoltre visitare la nuova stanza dedicata a Panza nella quale viene proiettato il documentario “Panza: remember that name”, realizzato nel 2013 da Simone Pera e Alberto Saibene e integrato nel 2020.

Nella Scuderia Grande è poi possibile lasciarsi affascinare dai monumentali “Stable Paintings”, una grandiosa opera site specific, composta di cinque grandi tele monocrome realizzata nel 1995 da Phil Sims (Richmond, California 1940) che non venivano esposte da 15 anni.

Villa e Collezione Panza è a Varese, in piazza Litta 1. Per info e biglietti online, clicca qui.