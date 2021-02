Villa Panza riapre con le tele di Sims e un documentario sul Conte

Fino alla fine di febbraio Villa e Collezione Panza sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18, rispettando le normative dettate dall’ultimo Dpcm. Per il momento dunque, non è possibile visitare il museo di arte contemporanea nel fine settimana, ma per chi ama la bellezza la riapertura infrasettimanale è un’occasione da non perdere.

Visitare la villa di Varese infatti, significa scoprire una collezione di oltre centocinquanta opere d’arte contemporanea, scoprire la bellezza di una villa del Settecento e trascorrere ore nella tranquillità di un parco “sospeso tra cielo e terra”, come amava dire il conte Giuseppe Panza. Villa e Collezione Panza è custode di una raccolta straordinaria che non ha nulla da invidiare ai grandi musei internazionali. In particolare, in questo periodo, offre ai visitatori la possibilità di conoscere l’allestimento secondo i criteri museografici del Conte Giuseppe Panza e proposto in occasione del decennale dalla sua scomparsa.

Ci sono inoltre due novità. Al piano nobile è visitabile la nuova stanza dedicata al grande collezionista nella quale viene proiettato il documentario “Panza: remember that name”, realizzato nel 2013 da Simone Pera e Alberto Saibene e integrato nel 2020 con testimonianze e interviste inedite.

Nella Scuderia Grande poi sono esposti, dopo 15 anni di assenza, i monumentali “Stable Paintings”, una grandiosa opera site specific composta di cinque grandi tele monocrome, realizzata nel 1995 da Phil Sims (foto sopra, credito fotografico: Tenderini).

Villa e Collezione Panza è a Varese, in piazza Litta 1. Per info e prenotazioni online, clicca qui.