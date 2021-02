Incidente ad Albizzate, si ribalta un’automobile

Incidente in via Memelo Goffedri ad Albizzate intorno alle 21 di questa sera, mercoledì 10 febbraio. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata. Coinvolte tre persone che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto i Carabinieri di Albizzate e i Vigili del Fuoco di Varese, oltre al 118.