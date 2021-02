Incidenti e semaforo provvisorio, mattina complicata tra Gavirate e Varese

Un semaforo provvisorio tra Gavirate e Comerio e un incidente a Barasso hanno complicato la mattina di chi si sposta tra la cittadina sul lago e Varese utilizzando la “strada alta”, quella che passa dal “Sasso di Gavirate” per toccare poi i comuni più prossimi alla Città Giardino.

Il semaforo posizionato per alcuni lavori causa una serie di code proprio al confine tra Gavirate e Comerio (foto in alto); come talvolta accade in situazioni simili, si registra anche un piccolo tamponamento senza conseguenze per le persone, che però contribuisce a rallentare la circolazione.

Più serio ma non grave invece l’incidente avvenuto a Barasso, non lontano dalla locale farmacia, dove sulla statale 394 si immette la via Adige. Secondo le prime informazioni un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere andato a sbattere contro un ostacolo. Sul posto i soccorritori del 118.