Limbiate dà l’ultimo saluto a Luca Attanasio, l’ambasciatore col sorriso

Dopo la folla di persone che si sono messe rispettosamente in fila per omaggiare la salma di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in un attentato in Congo, a Limbiate è il giorno dell’ultimo saluto. I funerali di Stato congiunti per il 43enne papà di tre figlie piccole e per il carabiniere Vittorio Iacovacci si sono svolti mercoledì 25 a Roma, poi i corpi del diplomatico e del militare sono stati portati nelle loro terre di origine, in Brianza il primo, a Latina il secondo.

LA DIRETTA DEI FUNERALI

Per celebrare le esequie a Limbiate è stato predisposto uno spazio nel campo sportivo di via Tolstoj, comunque non grande abbastanza per accogliere tutto l’affetto che circonda la famiglia di Attanasio, molto amata e conosciuta sul territorio. Luca, dalle parole delle persone incontrate alla camera ardente e dalle testimonianze, viene descritto come un uomo per bene, onesto e di un’intelligenza unica, che lo aveva portato ad ottenere ruoli e compiti di rilievo da giovanissimo, per un mondo complesso come quello della diplomazia. Al suo fianco, per l’ultimo viaggio, ci sono la moglie Zakia, le tre figliolette, i genitori, distrutti dal dolore per una perdita improvvisa e inspiegabile. Tristezza e cordoglio che riempie i cuori di tutti i limbiatesi, degli amici di gioventù e di chi ha conosciuto l’ambasciatore prima, durante e dopo i suoi incarichi internazionali.

Il Comune di Limbiate ha organizzato anche una diretta Facebook per garantire a tutti di assistere alla cerimonia, officiata dall’’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.