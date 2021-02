Mercati finanziari: cosa aspettarci da questo 2021

L’anno appena terminato è stato caratterizzato da un evento sicuramente inaspettato che ha sconvolto diversi asset finanziari di tutto il mercato azionario. Ma cosa aspettarci, quindi, da questo 2021? Quest’anno potrebbe rivelarci altre sorprese. Vediamo nel dettaglio

Situazione europea

Per quanto riguarda l’Europa, gli indici azionari sono strettamente legati alla BCE e alle politiche economiche portate avanti dall’UE con il Recovery Fund. Alcuni Paesi, come la Germania, sono riusciti a mantenere delle performance migliori rispetto ad altri, contenendo difatti i danni derivanti dalla pandemia. Non è ancora chiaro se l’euro possa perdere terreno nei confronti di altre valute europee come il franco svizzero.

Situazione statunitense

Per quanto riguarda, i mercati finanziari oggi hanno segnato dei massimi storici, grazie a delle manovre molto accomodanti della Federal Reserve Bank e del Congresso americano. I dati confermano, inoltre, come la vittoria di Joe Biden alle presidenziali abbia portato ad ulteriori acquisti: probabile, infatti, che quest’ultimo si muoverà per un relief plan che muoverà anche 1000 miliardi di dollari. È molto probabile che per i mercati, le manovre espansive della Federal Reserve e del Congresso comporteranno ulteriore liquidità nel sistema con conseguenti rialzi per le piazze azionarie e quindi debolezza per il dollaro.

Bond e spread

Lo scorso anno è stato caratterizzato nuovamente da una serie di discese significative per quanto riguarda i bond governativi, a livello internazionale. Sicuramente ha influito la pandemia. Dopo l’approvazione del Recovery Fund europeo, i Btp hanno visto una fase di incertezza e poi hanno cominciato la loro corsa. Ricordiamo che, per quanto riguarda il nostro Paese, si è registrato un rendimento sul decennale ai mini storici (0,05%). Per quanto riguarda lo spread, ci troviamo davanti ad una riduzione significativa, con 100 punti base, rispetto ai 240 dell’inizio del 2020. A causa dell’instabilità politica, però, le previsioni per il 2021 non sono facili. Il debito pubblico, inoltre, accumulato nel corso del 2020 è sempre più consistente. Probabile che lo spread possa risalire sopra i 200 punti, come a inizio 2020.

Accordi Cina-Usa

Sicuramente un altro dato da tenere in considerazione per quanto riguarda la previsione dei mercati finanziari del 2021 è la situazione legata ai rapporti tra Cina e Stati Uniti. Se l’anno precedente era stato segnato da una serie di scontri commerciali tra le due superpotenze mondiali, l’arrivo di Joe Biden potrebbe cambiare le cose: sicuramente, si prevede un cambiamento circa le trattative commerciali rispetto a ciò che succedeva con Trump. Per quanto riguarda i requisiti dell’accordo della fase uno, la Cina ancora non avrebbe rispettato i requisiti previsti (si parla di acquisto di beni dagli Stati Uniti). Probabile che si sappia qualcosa di più durante la seconda metà del 2021.

Petrolio

E per quanto riguarda il petrolio? Quello che ha fatto l’Arabia Saudita, aumentando la produzione, ha sicuramente segnato lo scorso anno. Anche a causa della pandemia, il prezzo del petrolio è crollato, ma ha cominciato una lenta e costante ripresa grazie ai vaccini e quindi si pensa ad una rapida ripresa della domanda. Il brent si aggira attorno ai 52 dollari.