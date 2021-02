Oggiona e Cavaria, una Polizia Locale per quattro paesi

Oggiona con Santo Stefano e Cavaria con Premezzo si muovono insieme, sulla Polizia Locale: a partire dal primo febbraio è infatti operativa la Convenzione per il servizio.

A dicembre 2020 era stata approvata la delibera nei Consigli Comunali dei due enti, che prevede uno scambio funzionale degli agenti assunti dai due Comuni. Il Comune di Oggiona con Santo Stefano è l’ente capofila, avendo assunto il 24 agosto 2020 il responsabile della Polizia Locale, il dott. Cipolletta, a seguito di concorso pubblico che si è tenuto sempre nel Comune di Oggiona a luglio 2020.

«Purtroppo lo scorso anno il periodo di pandemia – dice il sindaco oggionese Stefania Maffioli – ha portato ad un blocco dei concorsi nel nostro comune, concorsi previsti per febbraio 2020 ma effettuati in ritardo da luglio in poi, a causa dell’emergenza Covid».

A guidare la convenzione di Polizia Locale sarà il vicecommissario Giovanni Cipolletta, originario delle Marche, abilitato alla professione forense, e con un’esperienza decennale nella Polizia Locale maturata sia in un comune della Città metropolitana di Milano che in un comune della Provincia di Ancona. «Importante – continua il sindaco Maffioli – anche effettuare conferenze frequenti dei sindaci e degli assessori alla sicurezza, soprattutto in questi primi mesi per poter monitorare l’efficacia operativa della Convenzione».

Tra gli obiettivi che la Polizia Locale dei due enti si prefigge vi sono il controllo capillare del territorio, della circolazione stradale, e in particolar modo della velocità lungo le arterie principali, la lotta all’abbandono dei rifiuti, specie di quelli non conformi, il controllo dei proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Inoltre si cercherà di incentivare l’educazione alla legalità all’interno dei due plessi scolastici presenti, in sinergia con le altre forze di polizia.

A breve, nel prossimo Consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano, verrà portato in approvazione il Regolamento di Polizia Urbana, dopo essere stato discusso in Commissione Statuto e Regolamenti. Il Regolamento avrà ad oggetto la convivenza civile e la salvaguardia del territorio, l’osservanza delle norme ivi contenute e sanzioni pecuniarie per i trasgressori. Di particolare interesse sarà il progetto relativo al controllo del vicinato, che è già stato sperimentato in altri comuni e che avvicina i cittadini alle istituzioni.