Pedone investito a Induno Olona

Anziana investita questa mattina a Induno Olona.

È successo nella centrale via Jamoretti attorno alle 8.25.

Dalle prime informazioni non risultano gravi condizioni per la persona coinvolta, una donna di 79 anni, soccorsa in codice verde da un mezzo della croce rossa italiana.

Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia di Varese.

Passanti informano di traffico formatosi sulla strada per la presenza dei mezzi di soccorso.

La donna è stata portata in ospedale a Varese a bordo dell’ambulanza dove è arrivata in pronto soccorso in codice verde.