Primo Soccorso, un questionario per una tesi universitaria

Un questionario per conoscere la percezione del sistema di primo e pronto soccorso: lo propone Federica Davini, studentessa e laureanda della facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, nell’ambito della ricerca per la sua tesi di laurea.

“Tale questionario è volto ad indagare opinioni e conoscenze della cittadinanza in merito ai servizi di primo e pronto soccorso; è in forma anonima e contiene 30 domande a risposta chiusa che richiedono meno di 5 minuti per la compilazione. Lo stesso è stato principalmente pensato per coloro che non operano nel settore sanitario di emergenza-urgenza” (la foto è d’archivio e generica).

“Fine ultimo dello strumento, nonché della mia tesi magistrale, è comprendere se e quanto sia necessario strutturare una campagna informativa da rivolgere alla popolazione su queste tematiche”.

Federica è di Arona e la ricerca sarà poi in particolare concentrata sulla Centrale 118 di Novara, competente per la provincia di Novara ma anche per le province di Vercelli, Biella e Vco. Al questionario possono comunque rispondere tutti, indipendentemente dalla residenza.

Il link al questionario è qui.