Scomparso Egidio Montoli, cofondatore della Montolit di Cantello

(Egidio Montoli – a destra – in una foto storica con il fratello Ezio e il padre Vincenzo)

Si è spento, a 95 anni, Egidio Montoli, fondatore della Montolit di Cantello insieme al padre Vincenzo e al fratello Ezio.

L’azienda, ora una delle punte di diamante della produzione meccanica varesina, di grande importanza storica ed economica per il comune di Cantello, è nata nel 1946 ed ha sempre avuto sede nel comune di confine, ma si è espansa negli anni divenendo una delle aziende leader del settore.

L’azienda si fonda sul genio tecnico di Vincenzo Montoli, che ha basato l’attività sulla ricerca e sullo sviluppo, è stato un grande inventore e innovatore e ha compreso ben presto l’importanza della proprietà intellettuale nelle applicazioni industriali: i suoi brevetti internazionali hanno ricevuto importanti premi, come il Mercurio d’Oro e l’Ercole d’oro, e se prima riguardavano prodotti da taglio come forbici e cesoie, poi si specializzano alle applicazioni per il taglio di materiali destinati all’edilizia come piastrelle, marmi e tegole.

LA VOCE “MONTOLIT” NEL MUSEO WEB DELL’ECONOMIA VARESINA

Ezio ed Egidio sono rimasti a lungo al timone della società nata dall’unione tra loro e il padre, sviluppatasi in maniera incessante fino ai giorni nostri: ora al lavoro c’è la terza generazione.

Egidio infatti lascia i figli Stefano e Barbara, entrambi impegnati nell’azienda di famiglia.