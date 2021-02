Sistemato il molo in sassi del porto della Madonnina a Maccagno

Sono quei piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Una minuzia, ma proprio per questo il particolare che rischia di rovinare l’insieme.

In questi giorni il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha fatto sapere che è stato ripristinato il vecchio molo in sassi nei pressi del porto della Madonnina.

«Il tempo lo aveva reso davvero pericoloso in molti punti, tanto da renderne sconsigliato l’utilizzo. Abbiamo detto più volte come ci siano interventi di manutenzione che non sono eclatanti, ma che danno il segno di una attenzione rivolta in tutte le direzioni», fanno sapere da palazzo.

Si tratta di uno dei luoghi maggiormente frequentati durante l’estate, punto di ritrovo abituale di moltissime famiglie.

«Abbiamo approfittato della brutta stagione per rimetterlo in sesto e riconsegnargli la dignità che si meritava e che, ne siamo certi, in molti si aspettavano», concludono dal Comune.