Smart Arredo Design è l’arredo salvaspazio con tripla garanzia

Problemi di spazio? I piccoli appartamenti sono i protagonisti del mercato immobiliare, ecco perché l’ottimizzazione di ogni ambiente è oggi un’esigenza che interessa milioni di consumatori. Il catalogo Smart Arredo Design è concepito per rispondere a questa necessità, con una selezione di articoli per ogni contesto domestico, ufficio ed esterni. Un’offerta contraddistinta da spedizione gratuita, tripla garanzia e reso gratuito, con la trasparenza di feedback verificati da Feedaty.

La proposta di Smart Arredo è progettata per assicurare al cliente soluzioni d’arredo che ottimizzano ogni centimetro, donando agli ambienti funzionalità e praticità desiderate. Oltre alla comodità dell’acquisto online e un’offerta completa, dai porta TV girevoli ai letti contenitore, www.smartarredodesign.com prevede vantaggi esclusivi.

Anzitutto un catalogo composto da prodotti selezionati con attenzione e proposti a prezzi interessanti. Arredi convertibili e trasformabili realizzati per gestire al meglio i piccoli appartamenti, e in generale tutti quei contesti in cui lo spazio è limitato. È un’offerta che punta alla qualità con un’assistenza puntuale su ogni prodotto. Per questo non è stata inserita un’eccessiva quantità di articoli.

Scorrendo quelli relativi agli arredi bagno tra i più venduti troviamo mobili salvaspazio Damien, Landom, mobili sospesi Lannis, Arek, Koorve, specchi con luci Led Raymond e molto altro. Ma la proposta interessa ogni ambiente della casa, zona notte, giorno ed esterni. Sono disponibili poi arredi per ufficio, lampade, complementi d’arredo e quadri.

L’attenzione verso le esigenze del cliente si riflette, oltre che nella selezione di ciascun articolo, nelle politiche di vendita. Smart Arredo è il primo e-commerce del settore ad applicare un sistema di garanzie completo.

Per l’intera offerta è prevista una garanzia tripla: su prodotto, trasporto e soddisfazione. Le spedizioni, affidate esclusivamente a corrieri selezionati, sono assicurate, gratuite e tracciabili. Quindi nell’improbabile ipotesi di danneggiamenti durante il trasporto, il prodotto viene sostituito senza spese per il cliente.

Quanto alla garanzia sul prodotto (della durata di due anni), sono coperti sia gli articoli che presentano difetti al momento della consegna, sia quelli che si danneggiano per l’uso comune. Se invece il cliente non è soddisfatto dell’acquisto, ha tempo 30 giorni per attivare la procedura di reso. Oltre al rimborso dell’intera somma versata, Smart Arredo provvede al ritiro attraverso un corriere specializzato, sollevando l’acquirente da ogni responsabilità per l’invio della merce.

Per i pagamenti sono previsti solo metodi senza rischi: PayPal, bonifico bancario, carte di credito e contrassegno. A certificare l’apprezzamento dell’offerta sono le recensioni verificate da Feedaty, azienda specializzata in feedback e completamente indipendente dallo store.