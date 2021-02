Sorpresa, a Brunello apre un panificio

Un panificio in via Dante a Brunello. Un nuovo imprenditore, supportato dall’amministrazione comunale, ha deciso di intraprendere questa nuova “avventura”. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea dall’Osto. Il piccolo paese soffre da sempre la mancanza dei “negozi di prossimità”: d’altro canto con i suoi 900 abitanti non è semplice trovare qualcuno disposto ad investire e ad aprire un’attività commerciale, considerato che Gazzada Schianno ed Azzate non sono poi così distanti.

Resta il fatto però che un negozio che dia la possibilità di acquistare beni di prima necessità potrebbe venire incontro alle esigenze della fascia di popolazione più anziana. Dopo la chiusura dell’attività commerciale, un bar in piazza San Marco, ora potrebbe arrivare un nuovo servizio per tutti i cittadini, una panetteria in via Dante. “Siamo fiduciosi che questa attività funzioni e che gli avventori utilizzino i parcheggi di piazza Ballerio per recarsi al panificio. Il problema del parcheggio in quella zona esiste da sempre, ma non distante dalla piazza ci sono stalli di sosta per le auto.

L’esercizio effettuerà anche consegne a domicilio per coloro che desiderassero avere il pane e pizza direttamente a casa. Faccio i miei migliori auguri al coraggioso imprenditore», conclude il sindaco di Brunello