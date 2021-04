Davide sfida la crisi e apre una panetteria a Brunello

Una piccola panetteria nel centro storico di un piccolo paese di nemmeno mille anime. L’ha aperta ieri, giovedì, Davide Minuzzi, 42 anni, ex chimico diventato cuoco per passione. Una scelta decisamente controcorrente: in piena pandemia e crisi economica, Davide ha deciso di “buttarsi” e fare il piccolo imprenditore.

«Volevo cambiare vita – spiega – Non solo lavoro ma anche luogo in cui vivere. Mi sono guardato in giro, ho fatto un giro a Brunello e mi è piaciuto molto. Cercavo un paese in campagna, fuori dalla città e ho lasciato Bizzozero e con mia moglie e mia figlia ci siamo trasferiti qui».

E a Brunello ha aperto la sua panetteria, che in molti attendevano perché i negozi in paese scarseggiano: «Ho fatto un corso per diventare cuoco – racconta ancora Davide – ma volevo essere autonomo, non lavorare alle dipendenze di qualcuno. Così ho visto questo negozio e ho aperto la mia prima attività. E’ piccolo e non posso produrre grandi quantità di pane e pizza, almeno per ora. Se le cose dovessero funzionare bene, io e il collega che mi dà una mano, pensiamo di attivare anche una cucina per produrre pochi piatti ma di qualità».

Il panificio per ora è aperto dalle 16.30 alle 20, un orario “inconsueto” per una panetteria: «La ragione è semplice: il negozio è nel centro storico, se lavorassimo di notte disturberemmo, quindi abbiamo deciso di panificare al mattino. Al momento è così, poi si vedrà».

Per il giorno dell’apertura Davide ha preparato sacchetti con pane, pizza e focacce a 5 euro e la specialità del giorno era la pizza napoletana. Il tam tam in paese è già partito e chi ha assaggiato il pane di Davide dice che merita una passeggiata serale in centro.