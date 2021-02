Tamponamento all’ingresso A8 di Azzate

Un tamponamento all’ingresso dell’A8 di Azzate ha mandato in tilt il traffico autostradale.

L’impatto è avvenuto intorno alle 16:30, sul posto gli addetti della Società Autostrade e carroattrezzi per la rimozione del veicolo. Non si segnalano feriti, soltanto forti ripercussioni sul traffico, con la situazione che sta rientrando alla normalità a partire già dalle 16:45. Presente pure la Polizia Strada per i rilievi del caso.