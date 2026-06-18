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Alpini in festa ad Azzate: date orari e programma dell’evento a Villa Mazzocchi

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno torna l’appuntamento estivo con le specialità gastronomiche e la tradizione delle penne nere

Gli Alpini sfilano ad Azzate
Sagre, Fiere e Feste

25 Giugno 2026 - 28 Giugno 2026

Il Gruppo Alpini di Azzate scalda i motori per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, la Villa Mazzocchi, in piazza Giovanni XXIII, ospiterà la tradizionale Festa alpina, un evento patrocinato dal Comune che unisce la buona cucina del territorio a un profondo spirito di solidarietà e aggregazione comunitaria.

Il programma della manifestazione si articola su quattro serate e una ricca domenica. Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato gli stand gastronomici apriranno i battenti a partire dalle ore 19.00, offrendo i piatti tipici della cucina alpina in un’atmosfera di festa e convivialità.

La domenica partirà invece con il ritrovo dei partecipanti a Villa Mazzocchi fissato per le ore 10.30, a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00. La giornata proseguirà poi con il pranzo alle ore 12.30. La cucina riaprirà poi per la cena dalle ore 19.00.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e ai visitatori che desiderano trascorrere momenti di festa in compagnia e supportare le attività solidali del gruppo.

Organizzato da

18 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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