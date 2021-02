Un libro anti-truffe per gli anziani di Gallarate

Per gli anziani di Gallarate arrivano un libro anti-truffa: un’idea dell’assessore alla sicurezza Francesca Caruso, che ha preso spunto dall’attività anti-truffa già avviata da tempo.

«L’anno scorso abbiamo partecipato al bando di regione Lombardia che ci ha dato circa 7 mila euro da impiegare per fare prevenzione in favore degli anziani contro truffe e raggiri» spiega l’assessore Caruso. «Siamo partiti da un punteggio alto perché come assessorato con la polizia locale già facevamo questo tipo di attività con le altre forze statali di polizia.

«Con questi soldi, finché non si potrà ricominciare a girare nei rioni, ho pensato ad un libro che gli anziani possano tenere sul comodino, di fianco al telefono. Un libro studiato per loro, che potesse dare qualche indicazione per evitare truffe e raggiri da parte di qualche malintenzionato. Uno strumento utile , da tenere sempre vicino come lo siamo noi dell’amministrazione e tutte le Forze dell’Ordine, che possa fornire anche i numeri per contattarci in caso di emergenza».

Il libretto è sempre disponibile al comando di polizia locale (via Ferraris) o anche in municipio.

«Appena si potrà ripartiremo anche con gli incontri nei rioni, dove finiremo di distribuire i libretti rimasti. Lo faremo sempre assieme alle forze dell’ordine ma questa volta con una novità: inseriremo la figura della psicologa ai vari incontri, abbiamo già disponibili tre professioniste che ci accompagneranno nei vari tour perché oltre all’aspetto tecnico che possono dare le forze dell’ordine ci piacerebbe dare anche un supporto psicologico ed emotivo».