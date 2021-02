“Un prete per chiacchierare”, Don Alberto sbarca su Clubhouse

È il sacerdote “più figo” del web. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio: sì Don Alberto Ravagnani, 27 anni, è indiscutibilmente gradevole, buca gli schermi (dei cellulari) con il linguaggio del corpo e le sue espressioni, ma lo è prima di tutto perché ha trovato il modo di raggiungere i giovani parlando nientemeno che di religione.

Ha account social ovunque, perché, il ragionamento è semplice, dove ci sono i ragazzi, spesso giovanissimi, ci deve essere lui. Proprio come accadeva un tempo negli oratori. Don Alberto Ravagnani un oratorio ce l’ha, è quello di Busto Arsizio ma ha rotto ogni argine e ogni confine spazio-temporale lanciandosi su youtube, tiktok e instagram. I follower sono migliaia ormai, e anche Fedez si è accorto di lui tanto da invitarlo al suo “Muschio selvaggio”, il podcast con Luis Sal, per una puntata a colpi di “Io ci credo perché”, “Io invece no”…

Ora Don Alberto Ravagnani è sbarcato anche su Clubhouse, il nuovo social network che si sta guadagnando uno spazio nel rutilante mondo delle community. Manco a dirlo Don Alberto su Clubhouse è già seguito da oltre 2.400 persone.

Per chi non lo sapesse Clubhouse si basa sul potere della parola “parlata”, della voce: non ci sono immagini né testo scritto. Vi si accede su invito di un altro iscritto e, almeno per ora, è disponibile solo per iOS, il sistema operativo mobile sviluppato da Apple. Un utente crea una “stanza” virtuale su un argomento, e gli altri possono entrare, ascoltare quello che viene detto e, volendo, intervenire per alzata di mano.

Don Alberto ha creato la stanza «Un prete per chiacchierare» e tutte le mattine dalle 9.05 alle 9.30 recita una preghiera, legge il Vangelo della giornata e lo commenta con chi vuole partecipare. Il proselitismo così ha tutto un altro sapore. I ragazzi lo seguono: sarà quella la “retta via” per raggiungere anche chi non varca più, o non ha mai varcato, la porta della Chiesa?