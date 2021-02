Vaccino agli anziani, a Luino le prenotazioni le fanno anche i servizi sociali

L’amministrazione comunale di Luino, tramite gli uffici del servizio sociale e con il prezioso aiuto dei volontari civici, offrirà assistenza agli anziani che necessitino di aiuto per la prenotazione del vaccino tramite il portale.

Da lunedi 22 febbraio, sarà possibile chiamare il numero 0332/536727 (verrà poi diffuso un numero esclusivamente dedicato a questo servizio), lasciando i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, il numero di telefono fisso o mobile e il proprio indirizzo.

I servizi sociali tramite i volontari civici, garantiranno la prenotazione al vaccino per gli ultra ottantenni.

Ci si organizzerà anche per raggiungere il maggior numero di anziani in difficoltà con la prenotazione, perché vengano a conoscenza del supporto offerto.

L’assessore ai servizi sociali, Elena Brocchieri, coglie l’occasione per un doveroso ringraziamento ai volontari civici che dopo aver dato il loro contributo per le spese alle persone in difficoltà, per la consegna dei pacchi viveri, per l’assistenza alle vaccinazioni antinfluenzali presso l’oratorio, in questi giorni stanno distribuendo i buoni alimentari, accogliendo le persone negli spazi di via Ronchetto.