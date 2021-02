I volontari liberano i boschi di Arcisate dai rifiuti

Una bella mattina di sole diventa un’occasione per prendersi cura del proprio territorio. Sabato 27 febbraio un gruppo di volontari si è ritrovato nei boschi di Arcisate per ripulire dai rifiuti abbandonati la zona del Dovese.

Tutto è partito da un post di Stephanie Vergine, un’abitante di Arcisate, pubblicato sul gruppo Facebook del paese. Le immagini del degrado non hanno lasciato indifferenti gli altri concittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’idea di organizzare una spedizione per ripulire dai rifiuti l’area di bosco a bordo della strada. Anche il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi è stato coinvolto nell’iniziativa, e sabato mattina si è unito ai volontari insieme a sua figlia Emma. In totale, più di 15 persone di Arcisate e dei comuni vicini hanno dato una mano a raccogliere i rifiuti abbandonati.

Ad aver risposto all’iniziativa è stato anche Marco Mondini, di Enduro Varese e Moto club Visab, che da tempo promuove azioni di pulizia dei boschi nella zona di Varese insieme ad altri appassionati di enduro e motociclismo. «Abbiamo trovato – racconta Marco – bottiglie di vetro, strumenti da lavoro danneggiati, oggetti elettronici e alcune bombole di gas abbandonate. In totale siamo riusciti a mettere da parte un buon numero di sacchi pieni di rifiuti, mentre gli addetti del Comune si sono fatti carico del loro smaltimento».