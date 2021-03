Addio a Franco Mazzucchelli, “esempio per migliaia di volontari“

Lettera aperta a Franco Mazzucchelli già Presidente provinciale della LILT nel giorno del suo funerale

Caro Presidente,

anzi Caro Franco purtroppo te ne sei andato e lo hai fatto in silenzio ,pur con un profondo dolore nel cuore, senza troppo clamore e senza disturbare nessuno secondo il tuo stile che ti ha sempre visto privilegiare il rispetto ed i bisogni degli altri. Hai passato buona parte della tua vita proteso verso gli altri: poveri, senza tetto ,pazienti oncologici, giovani, donne ed uomini bisognosi di cure e di prevenzione. Ricordo la prima volta che ti ho incontrato nel 2000 quanto ti presentasti come nuovo consigliere della sezione provinciale di Varese della allora Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori . Fin da quel primo giorno emerse la tua

vulcanica voglia di fare , di fare bene e soprattutto di fare per fare del bene. Di lì a poco saresti diventato Presidente ed avresti ricoperto con grande dignità ed onore questa carica sino al 2019. Anni in cui hai portato la nostra sezione a vertici e risultati probabilmente irripetibili ed hai permesso a tutti i volontari di seguirti con orgoglio ed ammirazione in tutte le grandi sfide che proponevi o che accettavi con grande entusiasmo: la lotta al tabagismo (tu che eri un buon fumatore), la prevenzione oncologica puntualmente diffusa a tutto il territorio provinciale, la pionieristica assistenza domiciliare ai pazienti oncologici ed alle

loro famiglie, l’ambulatorio di prevenzione. Hai amato e qualche volta difeso come dei figli ogni volontario e volontaria della LILT indipendentemente dal loro ruolo, ci hai fatto sentire una grande ed utile famiglia. Hai affrontato da buon ciclista ogni difficoltà con grinta e con la certezza di raggiungere la meta e lo hai fatto in maniera esemplare portandoti dietro tutto il gruppo dei tuoi gregari fino ad ogni traguardo dai più semplici ai più complessi ,con la semplicità, con l’ ironia e con la cocciutaggine che ti hanno sempre contraddistinto.

Hai lasciato un grande esempio ed un marchio indelebile in tutti noi volontari LILT e nelle migliaia di persone che hai aiutato Grazie Franco, sei stato un grandissimo Presidente, fai un buon viaggio e riposa sereno, non sarai dimenticato.

Alessandro Guerroni (anzi Sandro come amavi chiamarmi tu)