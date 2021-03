È morto Franco Mazzucchelli, una vita per la Lilt e bustocco dal cuore grande

La notizia è arrivata questa sera, mercoledì, come un fulmine a ciel sereno durante la commissione su Accam e l’ha comunicata il sindaco Emanuele Antonelli in un momento di accesa discussione: «Devo dare una brutta notizia che non c’entra nulla con quello di cui dibattiamo. Franco Mazzucchelli è morto».

Farmacista, classe 1936, protagonista dell’associazionismo cittadino come presidente della Lilt per tanti anni, Mazzucchelli è stato anche assessore ai Servizi Sociali a Busto Arsizio. Cordoglio unanime da parte del mondo dell’associazionismo cittadino.