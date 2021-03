Admo dona giochi per i bambini dell’Ospedale del Ponte

Giochi in dono per i bimbi ricoverati.

Admo (Associazione donatori midollo osseo), con i fondi raccolti grazie alla campagna regionale “Fai volare un giocattolo in ospedale” ha consegnato alla Fondazione “II Ponte del Sorriso onlus” di Varese i giocattoli, che andranno alla Casa del Sorriso, struttura presente a Varese dal 2016, in grado di accogliere le famiglie che devono trasferirsi momentaneamente a Varese per effettuare cure pediatriche per i propri figli.

A consegnare i giochi, Fabio Picarelli ed Alessio Soffitto, rispettivamente referente e vice referente provinciale di Admo Varese.

«Speriamo che i giochi possano rendere più gradevole la permanenza dei bambini ospiti della Casa del Sorriso – commenta Fabrizio Picarelli -. Ringraziamo Emanuela Crivellaro, presidente della Fondazione Ponte del Sorriso, che ci ha accolto e illustrato il progetto». «Grazie anche ai sostenitori – ha concluso Alessio Soffitto – che ci hanno permesso di effettuare questo importante e prezioso dono».